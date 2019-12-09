https://static.news.ru/photo/32bc64e6-1a47-11ea-88c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/via Globallookpress.com

Болгария готова обеспечить транзит газа в Грецию и Северную Македонию по «Турецкому потоку» с 1 января. Такое заявление сделал исполнительный директор «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.

Даже если с начала года транзит российского газа через Украину в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу будет остановлен, мы подготовлены, — сказал Малинов.

На этой неделе болгарская компания приступит к заполнению газом 11-километрового участка газопровода на своей территории, Турция — на 140-километровом участке. Турция уже сделала «золотой шов», который соединил «Болгарский поток» с «Турецким потоком», приводит слова Малинова газета «24 часа».

Болгарская сторона будет готова к 15 декабря, турецкая, скорее всего, к 20 числу. Прокладка труб до границы с Сербией на территории Болгарии завершится к 31 мая, протяжённость трубопровода составит 308 км. После этого поставки по газопроводу смогут доходить до 8,75 млн кубометров газа в день. До этого момента газ через Болгарию будет проходить по существующей газовой сети.

Ранее NEWS.ru сообщал, что строительство «Балканского потока» ведётся максимально быстро, заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. По его словам, средняя скорость строительства — «5 км в день», а задержка в начале строительства была связана с «проведением обязательных процедур».