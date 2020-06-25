Более 20% бюджета направят на поддержку ПФР

https://static.news.ru/photo/bb6086be-b692-11ea-96fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), транферт из федерального бюджета фонду увеличится в 2021 году почти на триллион рублей, таким образом в ПФР направят почти 21% общего числа бюджетных расходов.

При этом, по предложению Министерства финансов, бюджетные расходы в 2021 году будут, вероятно, зафиксированы на уровне 2020 года, то есть, 19,7 трлн рублей. В 2019 году ПФР получил 18% от общего числа направленных на расходы бюджетных средств, передаёт РБК.

Таким образом, доля федерального трансферта в доходах фонда достигнет максимума с 2017 года — 42,6%. Также в бюджете ПФР заложено получение федерального трансферта в в 2022 и 2023 годах в сумме 4,3 трлн рублей ежегодно, его доля в общих доходах также превысит 40%.

Отмечается, что с 2017 года постепенно снижалась зависимость Пенсионного фонда от федерального бюджета, так, доля дотаций с 45% в 2017 году снизилась до 36% к 2020 году.

На бюджет ПФР повлияли меры государственной поддержки бизнеса, принятые на фоне пандемии. В частности, бессрочное снижение общего тарифа страховых взносов с 30 до 15% с зарплат выше МРОТ для малого и среднего бизнеса. В том числе ставка взносов в Пенсионный фонд сократилась с 22 до 10% от зарплаты. В 2021 году ПФР недополучит в этой связи примерно 387 млрд рублей, которые будут компенсированы из федерального бюджета. Потери прогнозируются и в 2020 году, Минэкономразвития оценивает их в 350 млрд рублей.

Вторая часть дополнительного трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР в 2021 году (около 415 млрд руб.) необходима ввиду сокращения национального фонда оплаты труда из-за коронавируса. Предполагается, что он сократится на 1,3 трлн рублей по сравнению с предыдущим прогнозом Минэкономразвития (до 24,8 трлн рублей). В 2021 году он снизится относительно январского прогноза на 934 млрд руб. (до 26,9 трлн руб.). Пенсионный фонд сборами с работодателей покрывает около 73% обязательств по выплате страховых пенсий, а разница покрывается из федерального бюджета.

Как отмечает РБК, в конечном проекте бюджета ПФР суммы федерального трансферта могут уменьшиться, так как Минэкономразвития улучшило прогноз по экономике (спад ВВП на 4,8% вместо 5% в 2020 году, рост на 3,2% вместо 2,8% в 2021 году).

Более 50% федерального трансферта в 2020 году пойдёт на на выплату страховых пенсий, около 18% — на пенсии бывшим госслужащим, около 13% — на выдачу маткапитала, еще 13% — на единовременные денежные выплаты (ЕДВ) отдельным категориям граждан.

Как писал NEWS.ru ранее, единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей родителям детей до 16 лет начнут перечислять в июле. Деньги переведут автоматически, поэтому обращаться никуда не надо. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России.