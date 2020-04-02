Boeing предлагает сотрудникам добровольно уволиться на фоне пандемии корона

https://static.news.ru/photo/cae6b37a-7505-11ea-a5bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Boeing Company/facebook.com

Гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун сообщил, что концерн принимает дополнительные меры для защиты своего бизнеса в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По его словам, инициирован план добровольных увольнений. Работникам, которые хотят покинуть компанию, позволят это сделать с выплатами и льготами, говорится на сайте компании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская корпорация Boeing временно остановила выплату всех дивидендов, о времени возобновления выплат не сообщается. Глава компании и представитель совета директоров отказались от получения своих зарплат, также продлена остановка выкупа акций Boeing с рынка.