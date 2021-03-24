Bloomberg: РФ будет давать «углеродный кредит» бизнесу за посадку деревьев

https://static.news.ru/photo/0bf7eeec-8c93-11eb-9d37-96000091f725_660.jpg Фото: rosleshoz.ru

Предпринимателям будут передавать земли на Дальнем Востоке под посадку деревьев, в обмен предоставляя «углеродный кредит» — разрешение выделять определённое количество углекислого или другого парникового газа при работе компании.

Специальная цифровая платформа будет фиксировать способность леса по поглощению углекислого газа. При улучшении ситуации она сможет выделять кредит, передаёт Bloomberg.

На долю России приходится 20% мировых лесов, поэтому международное сообщество должно быть справедливо в этом отношении. У нас есть возможность превратить их в крупный центр улавливания углерода, — сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Организации смогут продавать свои «углеродные кредиты» на торговой площадке.

В 2018 году леса в России поглотили около 620 млн тонн эквивалента CO2, что компенсирует 38% производимых в стране вредных выбросов. Новая система должна помочь российским властям уменьшить критику в свой адрес по борьбе с климатическими изменениями накануне переговоров в ООН по этому вопросу.

Как писал NEWS.ru, Министерство экономического развития в Стратегии долгосрочного развития РФ до 2050 года поставило цель сократить выбросы парниковых газов на треть. Основная работа по сокращению выбросов направлена на углеродоёмкость лесной промышленности. Пока одни компании придумывают, как соответствовать будущим требованиям, другие снижают выбросы углекислого газа за счёт отказа от вырубки леса.