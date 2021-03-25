Bloomberg: из-за ЧП в Суэцком канале выросли цены на перевозки

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Цены на морские перевозки грузов по некоторым направлениям выросли в несколько раз после того, как контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале. При этом одной величиной обозначить состояние цен на все перевозки нельзя.

Об этом сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что доставка 12-метрового контейнера из Китая в Европу подорожала до $8 тысяч. По сравнению с мартом 2020 года цена выросла почти в четыре раза.

Прибыль очень больших танкеров, перевозящих нефть с Ближнего Востока в Китай, выросла до $1371 в день, а фрахт судов Suezmax, обычно перевозящих 1 млн баррелей нефти, теперь стоит около $17 тысяч в день. Цены поднялись к уровню июня 2020 года.

Отправка судов из-за блокировки Суэцкого канала вокруг Африки добавит не только почти 10 тысяч км к маршруту, возрастут расходы на топливо. Для супертанкера с ближневосточной нефтью для Европы они увеличатся на почти $300 тысяч, подчеркивает Bloomberg.

Ранее NEWS.ru сообщал, что движение судов по Суэцкому каналу полностью остановилось в обе стороны из-за операции по снятию с мели застрявшего поперёк русла контейнеровоза. Об этом рассказал 25 марта официальный представитель администрации транспортной артерии Джордж Сафуат. С юга на север движение остановлено с 23 марта, «пробка» из судов растянулась почти до Индии.