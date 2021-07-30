Бизнес вне политики: США стали больше тратить на мазут и крабов из России

За пять месяцев 2021 года импорт США из России увеличился в 1,5 раза. На этом фоне особенно нелепо выглядит заявление американского президента Джо Байдена о том, что экономика России — это лишь ядерное оружие и нефтяные скважины. И хотя увеличение объёмов импорта объясняется в основном ростом мировых цен на сырьевые товары, США остаются одним из крупнейших торговых партнёров России. Причём Штаты никогда не вводили ограничения по поставкам, которые критически важны для американской экономики. Как говорится, санкции санкциями, а торговля по расписанию.

Ценовое ралли на мировых товарных рынках в 2021 году привело к резкому увеличению импорта российских сырьевых материалов в США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные статистики Бюро переписи населения США (американский аналог Росстата).

За пять месяцев текущего года показатель вырос в полтора раза к тому же периоду годовой давности, достигнув почти $11,5 млрд.

При этом данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России почти вдовое ниже. Статистика ведомства свидетельствует о росте на 26%, за январь — май экспорт составил $6,1 млрд. Разница показателей связана с различной методологией оценки таможенной стоимости. Кроме того, ФТС учитывает только прямые поставки в Штаты, а американская сторона — все товары российского производства независимо от страны, откуда непосредственно они прибыли.

Так, импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов из России в США вырос на 78% — с $3,8 млрд до $6,7 млрд — по сравнению с тем же периодом прошлого года. В этой категории преобладают поставки нефтепродуктов ($3,1 млрд). США в основном закупают в России топочный мазут. Поставки сырой нефти при этом составили $1,46 млрд.

rosstat.gov.ru

Почти в полтора раза вырос импорт драгоценных и полудрагоценных металлов и камней — до $1,6 млрд ($1,08 млрд пришлось на поставки палладия, ещё $97 млн — на импорт алмазов).

Поставки российских удобрений в США в денежном выражении увеличились на 35%, до $0,5 млрд, а ввоз железа и стали из РФ на четверть — до $0,7 млрд. Рост также показал импорт алюминия и никеля из России.

Одновременно зафиксирован рост в категориях несырьевого импорта. Так, с $263 млн до $395 млн выросли поставки мороженых крабов. Кроме того, в США были направлены ракетные двигатели стоимостью $126 млн.

Увеличение импорта в денежном выражении преимущественно связано с ценовым фактором, физические объёмы поставок существенно не изменились. Одна из причин — рост мировых цен на сырьевые товары, которые в настоящее время находятся вблизи своих многолетних максимумов, говорит аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева. Также эксперт отмечает эффект низкой базы из-за падения объёмов мировой торговли в прошлом году на фоне пандемии коронавируса.

И нефть, и палладий в этом году значительно выросли в стоимости, отсюда и такая разница в объёме импорта по данным видам товаров, соглашается руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, главный потребитель палладия — автомобильное производство — сейчас активно восстанавливается, в том числе и в США, о чём свидетельствуют квартальные отчёты автоконцернов. При этом цены на сталь, медь, алюминий, никель, железо, удобрения на мировом рынке также поднялись в среднем на 30–50%, продолжает эксперт.

Что касается санкций, то они действительно никогда не были помехой бизнесу, тем более что США никогда не вводили ограничения по поставкам, которые критически важны для американской экономики. По нефти, например, — объясняет эксперт.

По словам Зайцевой, антироссийские санкции не затрагивают внешнюю торговлю сырьевыми товарами, поэтому их влияние на бизнес минимально.

Говоря о росте импорта российской нефти и нефтепродуктов, аналитик замечает, что во многом это стало следствием введения США санкций против Венесуэлы. Дело в том, что многие американские НПЗ не могут работать на лёгкой нефти. Венесуэла же обеспечивала потребности американской нефтеперерабатывающей промышленности в тяжёлых сортах нефти. Из-за наложенных ограничений на венесуэльскую PDVSA Штаты были вынуждены искать альтернативных поставщиков.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В целом США остаются одним из крупнейших торговых партнёров России. Согласно данным Росстата, в прошлом году они заняли шестое место по объёму товарооборота с нашей страной, уступив лишь Китаю, Германии, Нидерландам, Белоруссии и Великобритании. В 2020 году на фоне пандемии товарооборот снизился на 8,9%, и тем не менее показатель остаётся довольно внушительным — $23,8 млрд.

Так что американскому президенту Джо Байдену рано или поздно придётся смириться, что экономика России — это не только ядерное оружие и нефтяные скважины. Профессор МГУ, социогеограф Наталья Зубаревич в эфире программы «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» напомнила, что Россия является крупным производителем удобрений, в стране «прилично растёт нефтехимия», кроме того, у РФ «есть цветная металлургия» и она остаётся «крупным поставщиком на мировой рынок». Впрочем, всё это вполне подтверждает американская статистика по импорту.