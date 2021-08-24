Бизнес-омбудсмен предложил создать в России второй Пенсионный фонд

Эксперты Столыпинского клуба, одним из основателей которого является бизнес-омбудсмен Борис Титов, презентовали концепцию переформатирования пенсионной системы. Об этом сообщает РБК.

Титов объяснил необходимость изменений тем, что граждане не удовлетворены размерами пенсии, которая активно теряет покупательную способность. По данным Института экономического роста имени Столыпина, с 2011 по 2021 год накопленная инфляция намного обогнала номинальный рост пенсий, а нынешняя страховая система несправедлива: работник, за которого уплачивают максимальные страховые взносы, обеспечивает двух-трёх человек, включая работников неформального сектора и льготников. А пенсия для тех, кто не вносит или не полностью вносит платежи в пенсионную систему, накапливается за счёт взносов других.



Для решения проблемы эксперты предлагают создать так называемый Фонд старших поколений (ФСП), задачей которого станет пенсионное обеспечение граждан, родившихся до 1967 года, поскольку эта категория платила страховые взносы в пенсионную систему современной России не в полном объёме. Наполнять этот фонд предлагают за счёт прямых дотаций государства, отчислений граждан старше 1967 года и специализированных поступлений в бюджет по примеру развитых стран — прогрессивной шкалы НДФЛ, налога на роскошь, части налога на прибыль и акцизов на алкоголь и табак.

Также эксперты раскритиковали размер страховых взносов в России, назвав его завышенным и предложив снизить до 15%: они отмечают, что аналогичное прошлогоднее снижение взносов для малого и среднего бизнеса до 15% с базы выше МРОТ привело к росту декларируемых зарплат. Кроме того, авторы предлагают давать россиянам право самостоятельно определять срок выхода на пенсию, но не младше 60 лет для мужчин и женщин и при наличии трудового стажа не менее 35 лет. Нынешнюю же балльную формулу расчёта пенсии предложили заменить на стажево-заработковую формулу, когда пенсия зависит от стажа работы и суммы всех доходов.



Ранее Минтруд РФ утвердил порядок информирования россиян о предполагаемой сумме пенсионных накоплений. С 2022 года застрахованных женщин с 40 лет и застрахованных мужчин с 45 лет будут информировать о суммах средств пенсионных накоплений один раз в три года.