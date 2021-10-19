Бизнес-омбудсмен предложил компенсировать коммерсантам нерабочие дни

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил компенсировать потери бизнеса из-за нерабочих дней за счёт федерального бюджета. Речь идёт о периоде с 30 октября по 7 ноября, который хотят объявить нерабочим в связи с напряжённой эпидемиологической обстановкой.

Свою инициативу Титов изложил на своей странице в Facebook.

Компенсироваться потери рабочего времени должны из того источника, о котором уже объявлено. То есть из федерального бюджета. Любые прочие варианты будут ударом по экономике, и в условиях растущего профицита бюджета этот удар объяснить людям будет невозможно, — пояснил свою позицию бизнес-омбудсмен.

Титов напомнил, что в прошлом году после введения властями ограничений по коронавирусу чрезвычайного положения объявлено не было и коммерсантам первый месяц пришлось «тащить весь груз» исключительно на себе. Сейчас же, по мнению уполномоченного, экономическая и бюджетная ситуация принципиально иная, поэтому «бизнес просто не поймёт, если новые проблемы возложат исключительно на его плечи».

Ранее экс-глава Роспотребнадзора академик РАН Геннадий Онищенко одобрил идею вице-премьера РФ Татьяны Голиковой объявить период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Но при этом признался, что «просил у Создателя плохую погоду», которая удержит людей от прогулок и «абсолютно не нужных мероприятий».