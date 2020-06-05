Бизнес ФРГ ждёт, что «Северный поток — 2» достроят и в случае санкций

https://static.news.ru/photo/428a7e10-a734-11ea-852b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Weiser Martin/CTK/Global Look Press

Предприниматели Германии надеются, что газопровод «Северный поток — 2» достроят, несмотря на санкции со стороны Соединённых Штатов Америки. Политические доводы Белого дома больше похожи на «фейковые новости» и далеки от реальности, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

Даже если введут санкции, мы исходим из того, что проект, на финансирование которого западноевропейские компании уже потратили более €5 млрд, должен быть завершён, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что ограничения со стороны Вашингтона могут подорвать трансатлантические отношения и нанести ущерб репутации самих США.

Накануне стало известно, что ряд американских законодателей направили на рассмотрение сената США проект новых санкций в отношении «Северного потока — 2». По их словам, ограничительные меры направлены в том числе и на обеспечении энергетической безопасности Европы.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Германии могут ввести штрафные пошлины на американский газ, если Вашингтон продолжит давление на «Северный поток — 2».