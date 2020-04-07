Биткоину предсказали стоимость в $10 тысяч в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/0d27bd44-78bf-11ea-a1f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Текущая ситуация на криптовалютном рынке способствует росту цифровых активов в ближайшие месяцы: после значительного обвала рынка в марте активность инвесторов повышается, рассказал для NEWS.ru ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков.

По его словам, это связано с возвращением в отрасль китайских трейдеров, оправившихся от последствия пандемии COVID-19 и предпочитающих покупать криптовалюту вместо акций фондового рынка КНР, который пока не демонстрирует сопоставимых темпов восстановления.

Рост объёмов торгов фьючерсами на биткоин на Чикагской бирже и криптовалютой платформе BAKKT также указывает на повышение спроса на цифровые активы со стороны институциональных инвесторов.

Технически закрепление курса Bitcoin выше уровня $7 тысяч открывает дорогу к достижению отметки в $10 тысяч уже в ближайшее время. Сопутствующим росту фактором также выступает халфинг Bitcoin (уменьшение в два раза награды за добычу блока в Сети), запланированный на май этого года. Першиков предположил постепенное восстановление цен на BTC и достижение уровня в $10 тысяч во втором квартале 2020 года.