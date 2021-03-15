Биткоин за сутки подешевел на $4 тысячи

https://static.news.ru/photo/79cce6f8-85b7-11eb-af7c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс первой криптовалюты в понедельник, 15 марта, падал до $57,2 тыс. Такие данные приводит криптобиржа Binance. За прошедшие сутки биткоин потерял в стоимости почти $4 тыс., до этого обновив исторический максимум выше $61,8 тыс.

Причиной такого резкого спада аналитики считают новости из Индии. Дело в том, что Дели готовит законопроект, который запретит криптовалюту в стране. Мало того, документ предусматривает даже уголовную ответственность за хранение, выпуск, получение, торговлю и передачу цифровых денег, передаёт РБК.

Эксперт NewsBTC Аяш Джиндал при этом считает, что биткоин может опуститься и до $56,2 тыс. Он пояснил, что такой вариант развития событий стал возможен после падения первой криптовалюты ниже уровня поддержки в $58 тыс.

Биткоин — это криптовалюта на основе технологии блокчейн. Такое же название носит и децентрализованная система. «Добывать» такие деньги может любой пользователь системы. Чтобы «майнить» биткоины, необходимо создавать новые блоки системы.

Появилась она в 2008 году, а её автором является некий Сатоси Накамото. Именно под этим псевдонимом была опубликована концепция системы. Есть версии, что над созданием криптовалюты работала целая команда.

Исторический максимум биткоин обновил 13 марта. Тогда криптовалюта преодолела отметку в $59 тысяч, сообщал NEWS.ru.