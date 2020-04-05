Биржи АТР растут на фоне надежд на меры по сдерживанию коронавируса

https://static.news.ru/photo/1390a422-77c8-11ea-9108-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Ключевые фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского рубежа (АТР) растут на фоне надежд на действенность новых мер по сдерживанию новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным площадок, гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,11%, достигая отметки в 23493,21 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 2,75% — до 1772,75 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 2,48% — до 18263,06 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 4,25% — до 5282 пункта.

Китайские биржи закрыты 6 апреля из-за национального праздника. В прошедшую пятницу Шанхайский Shanghai Composite потерял 0,6% до 2763,99 пункта, а индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,47% — до 1689,57 пункта.

Инвесторы по-прежнему реагируют на ситуацию с коронавирусом. В понедельник, 6 апреля, инвесторы из Японии отреагировали на сообщения СМИ о том, что премьер-министр страны намерен объявить чрезвычайное положение в некоторых частях государства, включая Токио, так как количество заражённых COVID-2019 продолжает расти.

Ралли связаны с сообщениями СМИ о чрезвычайном положении, поскольку инвесторы уже несколько дней спекулируют на эту тему, — пояснила старший советник по рынку SBI Securities Киоко Амемия.

По её словам, рынок уже оценил объявление о ЧП и многие инвесторы считают, что данная мера окажет положительное влияние на борьбу с инфекцией, передаёт AFP.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость нефти марки Brent в пятницу, 3 апреля, выросла более чем на 15%. По состоянию на 15:37 мск нефть стоила $34,46 за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до $27,82 за баррель — почти на 10%.