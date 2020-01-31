https://static.news.ru/photo/2e15170c-440f-11ea-8bf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Безналичные расходы жителей России в четвёртом квартале 2019 года впервые были выше, чем наличные траты.

По данным Сбербанка, доля оплаты картами за данный период составила 50,4%. В 36 российских регионах такие покупки составили свыше половины общих расходов, а в самых крупных городах доля безналичного торгового оборота преодолела порог 50% по итогам всего прошлого года.

По прогнозу аналитиков «СберДанных», в 2020 году порог в 50% также будет преодолён, — отметили в банке.

В пресс-службе добавили, что такие оценки также подтверждает статистика Центробанка. Согласно расчётам, сделанным на основании данных регулятора за девять месяцев прошлого года, показатель достигнет 48,6%, а при учёте переводов — 68,8%.

Как писал NEWS.ru, эксперты ВШЭ прогнозируют, что к 2035 году россияне могут почти полностью отказаться от использования наличных денег и перейти на платежи с помощью электронных сервисов.