Берлин прокомментировал отказ компаний работать с «Северным потоком — 2»

https://static.news.ru/photo/0d3b4774-76a7-11eb-a916-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

В правительстве Германии назвали «решением компаний» отказ от сотрудничества ряда фирм в ФРГ и Соединённых Штатах с газопроводом «Северный поток — 2».

Это всегда решение компаний, — заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что угроза санкций со стороны США в отношении «Северного потока — 2» вынудила не менее 18 европейских компаний выйти из проекта. Об этом сообщило немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на отчёт американского Госдепартамента. Отмечается, что на данный момент санкции были введены только в отношении российской компании «КВТ-Рус», эксплуатирующей трубоукладчик «Фортуна». Другие фирмы, участвующие в проекте, пока не подвергались давлению со стороны США. Тем не менее такая угроза оказалась для ряда организаций пугающей.

Согласно отчёту, большинство компаний, которые прекратили или собираются прекратить участие в «Северном потоке — 2», являются страховыми. В основном они базируются в Великобритании. Также речь идёт о компаниях из Цюриха и Парижа.

Штаты довольны происходящим — пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что выход организаций из проекта доказывает эффективность действий американского правительства. Он подчеркнул, что угроза санкций остаётся реальной.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств, писал NEWS.ru.