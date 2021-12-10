Белоусов спрогнозировал новую волну инфляции в мире в 2022 году

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предположил, что мир может столкнуться с новой волной мировой инфляции в 2022 году на рынке продовольствия. Сейчас, по его словам, экономика переживает вторую волну инфляции, заявил он на международном экспортном форуме «Сделано в России», передаёт телеканал «Россия 24». Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что инфляция по итогам 2021 года может превысить прогноз Банка России.

Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и, очевидно, будет третья. Потому что сейчас вторая волна с высокой вероятностью породит третью, связанную опять с продовольствием, [с которой] мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии особенно, — заявил Белоусов.

На макроэкономические показатели, по его словам, сильное влияние оказала пандемия коронавируса. И инфляционные волны говорят о том, что мир пока ещё не нашёл точку равновесия, считает вице-премьер. Он отметил, что в отличие от Банка России, не все регуляторы мира готовы бороться с инфляцией такими решительными методами, как повышение ставки.

Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила небольшое превышение инфляции по итогам 2021 года относительно прогноза ЦБ в 7,4–7,9% из-за сильной волатильности на рынках в конце года.

Ранее Минэкономразвития скорректировало прогноз по инфляции на 1,6 процентного пункта — до 7,4% с прежних 5,8%. Основной причиной корректировки стало ускорение продовольственной инфляции. В свою очередь Росстат сообщил об ускорении инфляции до 0,96% в ноябре в месячном выражении и до 8,4% в годовом.