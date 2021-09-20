Белоусов спрогнозировал глобальный энергетический переход

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что Россия должна стать лидером глобального энергетического перехода. По его словам, мировая экономика изменится через 10-15 лет. Об этом сообщает официальный сайт правительства России.

Критически важно, чтобы Россия, во-первых, была в числе лидеров этого глобального процесса и, во-вторых, сформировала свою собственную повестку энергетического перехода, которая лежит в контексте общемирового обсуждения, — сказал Белоусов.

Он заявил о переходе ведущих мировых экономик на минимизацию использования ископаемых источников энергии. И сравнил переход с промышленной революцией ХVIII-XIX веков или научно-технологической революцией второй половины XX века.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что единственный способ для России не выпасть из мировой энергетической гонки — это стимулировать развитие высокотехнологичных производств. Он считает, что революция в энергетике станет причиной скорой смены мировых элит.