Белорусские карты MasterCard Альфа-Банка снова заработали за границей

Фото Артем Соболев/NEWS.ru

Белорусские карты платёжной системы MasterCard от Альфа-Банка снова работают за границей, сообщает «Компания» со ссылкой на сам банк. До этого карты Visa и MasterCard белорусского Альфа-Банка перестали действовать вне страны, это объяснили «позицией американских банков».

Как и обещали, возвращаемся с хорошими новостями: наши карты платёжной системы MasterCard снова работают в обычном режиме, — передаёт издание сообщение организации.

Теперь картами белорусского Альфа-Банка, как и раньше, можно расплачиваться в разных странах, оформлять с помощью них подписки и заказы в онлайн-магазинах, а также покупать приложения в App Store.

Сейчас, по словам представителей банка, стоит задача вернуть зарубежные расчёты и для карт Visa.

15 апреля мобильное приложение Альфа-Банка удалили из App Store. В случае если пользователь потерял доступ к приложению, в качестве альтернативы банк предложил входить в личный кабинет через свой официальный сайт.

6 апреля в адрес Альфа-Банка и Сбербанка были введены блокирующие санкции. Таким образом Вашингтон намерен отрезать крупнейшие российские банки от сотрудничества в сфере бизнеса с США и заморозить все их активы, имеющие отношение к американской финансовой системе и союзников США.