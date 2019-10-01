https://static.news.ru/photo/63e72d04-e454-11e9-8930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

С 27 сентября в Белоруссии введены ограничения на поставки свиноводческой продукции из Еврейской автономной области. Это связано со вспышкой на территории этого региона РФ африканской чумы свиней.

С 27 сентября введены временные ограничения на поставки живых свиней, зоопарковых и цирковых восприимчивых видов животных, спермы хряков, мяса свинины и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Кроме того, из-за вспышки на территории Тверской области оспы овец и коз были введены аналогичные ограничения на поставки продукции в соседнюю страну.

Ранее News.ru писал об эпидемии африканской чумы свиней в Приамурье. Около 5200 животных попали в зону отчуждения. На данный момент из них уже уничтожено 3400 голов. Экологи опасаются, что в результате этой ситуации пострадает амурский тигр.