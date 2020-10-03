Банкиры описали портрет идеального получателя ипотеки

https://static.news.ru/photo/58a39bd0-05f5-11eb-857b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кредитные организации комплексно оценивают потенциальных заёмщиков и некоторые параметры могут существенным образом повлиять на вероятность одобрения ипотечного кредита, рассказали представители банков.

Так, идеальный ипотечный заёмщик — семейный человек в возрасте 30-40 лет, который может сразу внести пятую часть стоимости квартиры, передаёт РИА Новости.

Для погашения ипотеки заёмщику необходимо будет сделать около 300 регулярных взносов, что подразумевает очень высокий уровень платёжной дисциплины, а также стабильности в доходах. Поэтому приоритет при выдаче отдаётся представителям профессий, которые востребованы всегда. Не обязательно высококвалифицированных, требующих высшего образования, главное уверенность, что у заёмщика будет работа в любых экономических условиях, — пояснил директор департамент кредитных рисков «БКС Банка» Сергей Хайруллин.

Связанные с риском для жизни профессии могут повлиять на решение банка отрицательно, а работа в крупной или государственной организации — положительно. Совокупный семейный ежемесячный доход должен быть как минимум вдвое суммы платежа по кредиту.

Идеальный ипотечный заёмщик — это мужчина после призывного возраста и до последней смены паспорта — 27-50 лет. Почему мужчина? Здесь всё просто: он не уйдет в декрет, у него меньше риск потерять работу, да и зарплаты, по статистике, у представителей сильного пола выше, — добавил председатель центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьёв.

Банки принимают во внимание, что людей молодого возраста могут, например, призвать в армию, а после пятидесяти лет у людей повышаются риски появления заболеваний и увольнения.

Стаж и характер работы, отсутствие профессиональных рисков для жизни и здоровья, наличие высшего образования, судимости, карьерные перспективы, кредитная история являются второстепенными факторами.

Модель принятия решений по ипотеке учитывает множество факторов и позволяет скомпенсировать негативную оценку по одним параметрам через позитивную оценку по другим. Кроме того, у каждого банка есть ещё и свои критерии оценки платежеспособности заёмщика. Например, банк может отказать в выдаче ипотеки из-за просрочек в других кредитных организациях или высокой кредитной нагрузки, — добавил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

Как писал NEWS.ru ранее, российские кредитные организации в период пандемии стали чаще отказывать заёмщикам, которые не могут официально подтвердить уровень своих доходов, сообщила директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова.