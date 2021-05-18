Банки стали реже выдавать кредиты россиянам

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Количество выданных российскими банками потребительских кредитов в апреле сократилось на 11,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Так, число оформленных ссуд составило 1,22 млн, пишет ПРАЙМ со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

При этом за год число займов увеличилось на 84,6%, наибольшее их количество было выдано в Москве, Московской области, Татарстане, Краснодарском крае и в Башкирии. Ощутимый годовой рост выдачи потребкредитов был отмечен в Краснодарском крае (+162,2%), Татарстане (+131,2%), Тюменской области (+129%), Санкт-Петербурге (+109,5%) и Ставропольском крае (+107,7%).

Тенденцию к сокращению выдач аналитики связывают с тем, что значение кредитного рейтинга по-прежнему остаётся определяющим критерием для кредиторов. Годовой же рост они объясняют последствиями карантинных мер, которые вводились прошлой весной.

Ранее сообщалось, что в апреле банки поставили рекорд по выдаче кредитов за счёт смягчения требований к клиентам. Доля одобрения заявок достигла максимума с лета 2019 года.