Банки стали реже выдавать кредиты россиянам

Количество выданных российскими банками потребительских кредитов в апреле сократилось на 11,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Так, число оформленных ссуд составило 1,22 млн, пишет ПРАЙМ со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
При этом за год число займов
Тенденцию к сокращению выдач аналитики связывают с тем, что значение кредитного рейтинга по-прежнему остаётся определяющим критерием для кредиторов. Годовой же рост они объясняют последствиями карантинных мер, которые вводились прошлой весной.
Ранее сообщалось, что в апреле банки поставили рекорд по выдаче кредитов за счёт смягчения требований к клиентам. Доля одобрения заявок достигла максимума с лета 2019 года.