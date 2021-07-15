Россиянам стали чаще отказывать в выдаче автокредитов

Российские банки в прошлом месяце стали реже одобрять гражданам кредиты на покупку автомобилей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Аналитики подчёркивают снижение уровня кредитных заявок за июнь 2021 года на 2,3 п. п. Отмечается, что в прошлом месяце банки снизили уровень одобрения заявок на автокредиты до 36,9%. В последний раз этот показатель был ниже в разгар первой волны коронавируса (в апреле и мае прошлого года спад составил 27,1% и 30,7% соответственно).

При этом в середине весны доля удовлетворённых заявок на автокредиты выросла на 42%, однако уже в мае показатели откатились назад, снизившись до 39,2%.

Суммарный же уровень одобрения по всем заявкам на розничные кредиты сохраняет стабильный прирост, в прошлом месяце этот показатель составил 39,8%. Однако эта тенденция прослеживалась только в запросах на потребительские кредиты, в этом сегменте уровень одобрения в июне вырос до 36,2%.

В то же время доля удовлетворённых заявок на ипотеку продолжает падать. В феврале 2021 года этот показатель достиг четырёхлетнего минимума — 63,8% против 69,1% в декабре 2020-го. Предыдущий антирекорд был установлен в феврале 2017 года, когда уровень одобрения запросов сократился на 63,9%.

Среди причин снижения доли одобренных заявок на автокредиты эксперты выделяют банковскую политику, нацеленную на выдачу денежных средств заёмщикам хорошего качества. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, долгосрочная тенденция снижения уровня одобрения автокредитов сохраняется с 2017 года.

Он также отметил, что если раньше банки стремились чаще выдавать средства в надежде увеличить клиентские базы, то в настоящее время переориентировались на уровень обеспеченности заёмщиков (без высокой долговой нагрузки). На ситуацию также могла повлиять высокая инфляция, которая привела к росту обращений со стороны клиентов с ненадёжной финансовой историей.

Ранее сообщалось, что в России резко вырос спрос на автокредиты. В первом полугодии 2021 года граждане приобрели 416 тысяч автомобилей в кредит, превысив на 52% показатели за аналогичный прошлогодний период.