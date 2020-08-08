Банки РФ хотят протестировать безналичные платежи без подтверждения

https://static.news.ru/photo/a2cdd864-dae0-11ea-85f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректор Ассоциации «ФинТех» (АФТ) Татьяна Жаркова сообщила, что российские банки хотят протестировать безналичные платежи без дополнительного подтверждения от плательщика.

Уточняется, что денежные средства будут списываться напрямую со счёта по запросу получателя средств.

Как сообщили в РБК, новую технологию можно будет использовать во многих случаях и она позволит экономить на комиссиях. Кроме того, не нужно будут никакого дополнительного подтверждения, что облегчит переводы денег. Сервис будет доступен и для физических лиц, и для юридических.

Технология предполагает, что клиент, который должен получить денежные средства, может самостоятельно выставить требования к плательщику. В свою очередь, плательщик должен дать согласие на списание средств. Банк будет проверять требования получателя и соответствие согласия на списание средств у плательщика. Таким образом, банк будет переводить деньги после проверки всех условий.

Отмечается, что эта технология может применяться для разных финансовых услуг и позже финтех-компании смогут заменять банки.

На портале отметили, что технология позволит банкам совершать операции напрямую и это удешевит операции.

Как писал NEWS.ru ранее, Ассоциация банков России предположила, что, возможно, кредитным организациям придётся отменить бесплатный выпуск и обслуживание карт, а также брать деньги за услуги колл-центров и пользование платёжными приложениями. Отмечается, что плату могут ввести из-за административного регулирования и ограничения комиссий за приём карт (эквайринг). В ассоциации пояснили, что ограничение эквайринговых комиссий обойдётся банкам в 10–15 млрд рублей за весь период их действия, соответственно, средства на эквайринг будут брать из других сфер, в том числе и за счёт клиентов.