2019-й оказался неплохим для жилищного кредитования. Ипотечный портфель к концу года перевалил за 7,3 трлн рублей, ставки финансовых организаций продолжали снижаться в течение всего года ввиду проводимой со стороны ЦБ РФ денежно-кредитной политики. При этом прогнозируется ещё одно уменьшение ключевой ставки в феврале-марте 2020 года.

На руку большому росту объёмов кредитования сыграл и переход на эскроу-счета. Паника после информационной волны о повышении цен на новостройки чуть ли не на 20% заставила покупателей резко активизироваться. Апогея эта ситуация достигла в мае, когда за месяц было выдано более 110 тысяч ипотечных кредитов. Также позитивным моментом для ипотеки стало повышение цен на недвижимость. По стране оно составило от 7% до 12%. В итоге сумма среднего кредита перевалила за 2,5 млн рублей, а его срок в 2019 году в среднем составил 17 лет, что на три года больше, чем в 2018-м.

Говоря о том, стоит ли брать ипотеку сейчас или подождать до очередного снижения ставок, нужно понимать, для чего она берётся. Если у сограждан есть проблема с жильём, которая не терпит отлагательств, то, безусловно, её стоит решать сейчас. Если же есть возможность переждать до весны и за это время увеличить сумму первоначального взноса, то это будет оптимальным вариантом, поскольку банки будут очень прохладно относиться к заёмщикам с первым взносом ниже 20%, так как большинство дефолтов приходится именно на них. Алексей Кричевский эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями

Но нужно помнить и о том, что в 2020 году на рынок будут выходить проекты только с эскроу-счетами, что поднимет их стоимость на 2-4%, а также о том, что нацпроект «Жильё и городская среда» может искусственно ограничивать количество вводимой в эксплуатацию недвижимости до 88 млн квадратных метров.

По словам Кричевского, в 2020 году стоит ждать дальнейшего снижения ставок по кредитам, как по потребительским и автомобильным, так и по ипотеке. Многое будет зависеть от того, изменит ли ЦБ ставку и, главное, — на сколько. Но получить заем станет сложнее, если регулятор примет проект надбавок на ипотеку, в результате чего нагрузка на финансовую организацию может вырасти почти в полтора раза.

Как отмечает эксперт, это заставит банки гораздо серьёзнее проверять заёмщиков, поскольку уровень закредитованности населения приближается к 33%, а в некоторых регионах данный показатель перевалил за 80%.

Поэтому перед походом в банк с заявлением на ипотечный кредит стоит перепроверить, нет ли у заёмщика незакрытых обязательств перед кредитными организациями, сможет ли он без трудностей и оплачивать ипотеку и обслуживать другие долги, «белая» ли у него зарплата, достаточно ли интересен для финучреждения его первоначальный взнос, — заявил Кричевский.

Для получения низкой ставки и минимизации вероятности отказа первоначальный взнос должен быть не менее 30%. Это важный порог для банка, поскольку статистически он снижает вероятность дефолта в два раза.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем государство продолжит стимулировать спрос на покупку недвижимости в том числе и с помощью программ льготного кредитования. Однако ввиду того, что реальные доходы населения, увы, не повышаются, такой манёвр приведёт лишь к увеличению доли рефинансирования, а новые заёмщики не появятся.

В свою очередь генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков также склонен считать, что размер ставки по ипотеке в течение 2019 года снижался вслед за изменением ключевой ставки Центробанка.

Средняя ставка по ипотечным кредитам по совместным проектам с застройщиками составила 8,9-9,5%, — подчеркнул он.

Согласно его оценке, ставки по ипотеке в результате политики ЦБ могут достичь целевых параметров, предусмотренных нацпроектом «Жильё и городская среда», — 8,7%. К 2024 году, по его мнению, россияне смогут взять ипотеку под 8%.