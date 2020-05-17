Банки предупредили о риске списания полученных алиментов в счёт долгов

https://static.news.ru/photo/739fe960-98d7-11ea-8d4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские банки не гарантируют, что смогут корректно отслеживать поступления на счета россиян денег, которые законом запрещено взыскивать в счёт задолженностей. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России в адрес Минюста и Центробанка.

С 1 июня вступят в силу поправки в закон «Об исполнительном производстве», запрещающие судебным приставам взыскивать с граждан за долги социальные пособия, выплачиваемые им государством, для чего вводится специальная маркировка доходов физлиц. Однако, если одно физлицо переводит деньги другому, не маркируя их, может возникнуть проблема. В частности, она коснётся добровольных алиментов, передаёт РБК со ссылкой на начальника правового управления АБР Сергея Клименко.

Когда физлицо платит алименты самостоятельно, оно не указывает код вида дохода. Максимум клиент может написать сообщение получателю. Так называемый иммунитет клиента от некорректного зачисления и списания средств в счёт долга так и не появится, — разъяснил представитель АБР.

Банки попросили у Минюста разъяснений относительно того, может ли физлицо само маркировать платежи и будут ли нести банки ответственность, если алименты спишутся по ошибке.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Центробанк России обнародовал правила создания счетов во время самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Регулятор временно разрешил кредитным организациям предоставлять соответствующие услуги своим клиентам удалённо. В документе, опубликованном на официальном сайте ЦБ РФ, говорится только о реквизитах для социально значимых переводов: пенсий, стипендий, алиментов или платежей по ипотеке.