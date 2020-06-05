Банки попросили отложить переход на российское ПО до 2023 года

https://static.news.ru/photo/002c52e4-a74f-11ea-b575-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переход владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ), к которым относятся и банки, на отечественное программное обеспечение с 2021 года может привести к значительным убыткам. Об этом заявили в Национальном совете финансового рынка (НСФР).

Замена оборудования и ПО обернётся для финансовых организаций затратами на десятки миллиардов рублей, что может отразиться на стабильности их работы. В связи с этим в НСФР предложили Минкомсвязи перенести сроки перехода на использование отечественного софта на 1 января 2023 года, а российского оборудования — на 1 января 2025 года.

В совете также призвали конкретизировать формулировку «преимущественное использование российского ПО», чтобы предотвратить различные трактовки. В частности, предлагается уточнить, что отечественное ПО должно иметь аналогичный с использованием на объектах КИИ функционал.

Согласно проектам Минкомсвязи, владельцы объектов КИИ обязаны перейти на отечественный софт до 1 января 2021 года, а к 2022-му — на российское оборудование. Ранее NEWS.ru писал, что в ведомстве готовят меры поддержки разработчиков российского ПО. Крупнейшим компаниям IT-отрасли может быть предоставлена до конца года отсрочка на уплату НДФЛ и могут быть обнулены все страховые взносы из фонда оплаты труда.