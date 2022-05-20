Банки получили более двух тысяч заявок по ипотеке для IT-специалистов

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Банки получили более 2 тыс. заявок на получение льготной ипотеки со ставками до 5% годовых для IT-специалистов. Так, ДОМ.РФ с 5 мая принимает такие заявки по ставке 4,3% годовых, сообщают «Известия».

На сегодня в портфеле банков есть обращения из Москвы, области, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Свердловской, Нижегородской областей и Татарстана. Есть предварительное одобрение, но финальное решение будет принято после опубликования Минцифры списка аккредитованных организаций.

В «Абсолют Банк» за месяц поступило более 100 обращений, 80% одобрены, но старта выдач ещё не было из-за отсутствия утверждённого лимита финансирования на банки-участники. «Уральский банк реконструкции и развития» начнёт рассмотрение заявок в июне, как только будут выстроены все внешние и внутренние процессы с субсидированием программы.

По сообщению Минцифры, работа над формированием списка IT-компаний завершается. Далее информация будет передана оператору программы — ДОМ.РФ. Это должно произойти не позднее 9 июня, но реестр обещают подготовить в ближайшие дни.

Ранее эксперт по информационной безопасности Юрий Морозов сообщил, что в условиях санкций IT-специалисты должны будут снизить зависимость России от западных технологий. Помимо импортозамещения стоит задача оптимизировать имеющиеся системы.