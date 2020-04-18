Банки одобрили беспроцентные кредиты для бизнеса на 4,6 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/b414f662-8166-11ea-968b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять российских банков на 17 апреля одобрили беспроцентные кредиты на поддержку занятости для малого бизнеса на 4,6 млрд рублей. Об этом сообщает Минэкономразвития.

По данным мониторинга, только пятью крупными банками, подписавшими соглашение с Минэкономразвития, по состоянию на 17 апреля одобрено 2,5 тысячи заявок на 4,6 млрд рублей. Из них профинансировано 911 заявок на 1,7 млрд рублей — малых и микропредприятий из пострадавших отраслей, — говорится в сообщении министерства.

Всего к программе выдачи кредитов под 0% годовых для малого и среднего бизнеса могут быть подключены 90 российских банков. В программе уже участвуют Сбербанк, ВТБ, МСП банк, Промсвязьбанк, «Открытие». В ближайшее время к программе подключатся ещё 25 банков, заявлял глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Правительство ввело возможность получения бизнесом беспроцентных кредитов, чтобы предприниматели могли выплатить зарплату своим работникам в условиях пандемии коронавируса. На эти цели кабмин направил 150 млрд рублей.

Из-за ситуации с распространением COVID-19 в России действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля, этот месяц объявлен президентом нерабочим.

По состоянию на 18 апреля в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса (+4785 за последние сутки) в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов (+40), выздоровели 3057 (+467) человек.

Согласно прогнозной математической модели Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, пик заболеваемости коронавирусом в столице следует ожидать в середине мая, писал NEWS.ru. В регионах, как не раз отмечала главный санитарный врач России Анна Попова, распространение COVID-19 идёт с отставанием.