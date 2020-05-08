Банки не воспользовались советом ЦБ по удалённому открытию счетов онлайн

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Крупнейшие российские банки не воспользовались предложением ЦБ предоставить возможность клиентам открывать счета без личной идентификации в отделении банка.

В некоторых кредитных организациях, в частности Сбербанке, ВТБ и Газпромбанке заявили, что клиент может открыть счёт только банке или же после заказа карты онлайн. В этом случае она будет доставлена курьером, который идентифицирует гражданина. Также в Сбербанке и Райффазенбанке отметили, что клиенты не проявляют существенный интерес к открытию счетов.

В свою очередь Банк России подчеркнул, что кредитные организации начнут предоставлять такую услугу только при востребованности, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Сбербанка перенастроили только половину из двух миллионов терминалов бесконтактной оплаты, чтобы владельцы просроченных банковских карт могли пользоваться ими до конца пандемии COVID-19.