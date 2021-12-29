Банкам запретили навязывать заёмщикам дополнительные услуги

Вступившие в силу поправки в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» запрещают банкам оформлять согласие заёмщика на дополнительные услуги без его желания, сообщает «Парламентская газета». Также заёмщик сможет отказаться от такой услуги в течение двух недель, если сам на неё согласился, и вернуть снятые авансом средства.

Кредиторы не сообщали о стоимости дополнительных услуг, с которой клиенту советовали ознакомиться на сайте банка. На подпись людям давали договор, где в графах об условиях кредитования уже проставлены за заёмщика отметки, означающие согласие с теми или иными условиями, — объясняла зампредседателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

Помимо этого, проект федерального закона обязывает кредиторов указывать в условиях стоимость, а также как и в какой срок можно отказаться от дополнительных услуг.

Ранее Банк России сообщил, что треть россиян, у которых есть кредиты, тратят на их погашение 80% доходов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ обеспокоен тем, что люди стали попадать в «долговую кабалу». Центробанк планирует установить лимиты на ссуды, погашение которых будет съедать более 80% доходов заёмщика. При этом у банков таких кредитов не должно быть более 25%, у микрофинансовых организаций — 35%.