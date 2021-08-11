Банкам дали рекомендации по бесперебойности онлайн-платежей

Комитет по платёжным системам Ассоциации банков России (АБР) разработал рекомендации по обеспечению бесперебойного перевода денег с использованием платёжных карт в случае форс-мажора. Об этом ТАСС сообщил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Он заявил , что в случае глобального сбоя или иных непредвиденных обстоятельств переход на новое место обработки данных занимает как минимум две-три недели. Нынешние же рекомендации позволят перейти на новое место обработки и возобновить работу в течение одного-двух дней.

Безналичный расчёт у нас уже везде массово применяется — более 70% расчётов клиентов-физлиц делается безналично, поэтому любое отключение, тем более на длительный срок, приводит к большим негативным последствиям, особенно для клиентов, — пояснил Войлуков.

Так, банкам рекомендовано проводить работу по тестовому обмену информацией с операторами услуг информационного обмена, а также включать в договоры с ними положения по бесперебойности услуг на период миграции и содействию в её скорейшем завершении.

В марте 2019 года Минфин США ввёл санкции против российского Еврофинанс Моснарбанка, объяснив этот шаг связью кредитной организации с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA. После этого международные платёжные системы Visa и Mastercard приостановили членство банка в своих системах, что повлекло блокировку карт, выпущенных банком. Впоследствии в банке заявили, что заменят заблокированные карты на карты платёжной системы «Мир».