Банк России заинтересовался историей с банкротством СПБ Биржи РБК: ЦБ проверит информацию с банкротством СПБ Биржи на манипуляции рынком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк России проведет анализ скачков ценных бумаг СПБ Биржи, которые упали после новостей о заявлении компании о банкротстве, сообщил РБК регулятор. ЦБ будет устанавливать, было ли в этой истории нарушение законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Банк России проанализирует произошедшее событие, включая действия участников рынка с ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа», с точки зрения возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, — уточнили в ЦБ.

Вместе с тем представители биржи сообщили, что не подавали никаких заявлений в Арбитражный суд Санкт-Петербурга. Они добавили, что площадка намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы инициировать расследование о подлоге документов.

Утром 27 ноября СМИ со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти сообщили, что СПБ Биржа подала заявление на банкротство. Также сообщалось, что после этого ценные бумаги компании на МосБирже потеряли свыше 13%. Позднее Арбитражный суд Москвы рассмотрел вопрос о принятии обращения площадки о собственном банкротстве и вынес определение о возвращении этого заявления.