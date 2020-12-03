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Банк России отозвал лицензию у Евроазиатского инвестиционного банка

09:15, 04 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у московского Евроазиатского инвестиционного банка.

Соответствующий приказ был обнародован 4 декабря.

Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ отметили, что перспективы дальнейшей работы Евроазиатского инвестиционного банка отсутствовали в связи с вовлечённостью главного бенефициара кредитной организации и подконтрольных ему компаний в судебные разбирательства, а также с потенциальным ростом убытков.

Согласно данным регулятора, банк является участником системы страхования вкладов, по величине активов он занимал на 1 ноября 312-е место в российской банковской системе.

Ранее NEWS.ru писал, что восстановление прибыли российских банков до уровня прошлого года может занять около года. За это время лицензии могут потерять около 35 кредитных организаций.

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