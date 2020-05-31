Банк России отложил продажу Азиатско-Тихоокеанского банка

Из-за пандемии COVID-19 Центробанк России отложил на 2021-2022 годы продажу Азиатско-Тихоокеанского банка.
Как
В сообщении также поясняется, что будут заново проведены все предпродажные процедуры. Решение о переносе продажи было принято в связи с неуверенностью в настроениях заинтересованных лиц из-за пандемии, а также для расширения круга участников торгов и получения адекватной цены за реализуемые акции.
Ранее первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что банковская система страны за последние годы накопила хороший запас прочности. В ЦБ не видят препятствий для безболезненного прохождения кризиса, возникшего из-за коронавируса, писал NEWS.ru.
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