Axios оценила причастность России к энергетическому кризису в Европе

Россия не причастна к энергетическому кризису в Европе, но намерена получить от него выгоду. Как пишет американское издание Axios, критическая ситуация с запасами газа остается «неприятным напоминанием» о зависимости Европы от российского топлива, а цены на газ «колеблются при каждом слове Путина».

В качестве причин кризиса издание называет жаркое лето, снижение добычи газа в Европе, а также большой спрос на газ в Азии. В наиболее трудном положении оказалась Молдавия, власти которой ввели режим чрезвычайного положения и «лихорадочно ищут» поставщиков газа.

По мнению СМИ, Европа будет и впредь полагаться в вопросе газа на РФ, нежели на любые другие источники. Однако эксперт Анна Микульска из института Бейкера при техасском университете Райса отмечает, что ряд стран ЕС предпочитают долгосрочным контрактам более краткосрочные. По её словам, неясно, может ли Россия нарастить поставки и облегчить ситуацию, однако она определённо пытается использовать сложившиеся условия для достижения собственных целей.

Ранее издание The Economist сообщило, что Европе необходимо искать альтернативные варианты поставки газа в регион. В качестве альтернативы российскому газу называется в том числе азербайджанский газ, так как страны Европы не смогут заменить российский газ американским сжиженным из-за его высокой стоимости. Надежды также возлагаются на газопровод из Израиля, который может появиться в будущем.