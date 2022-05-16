Автозаправки Shell прекратили продажу топлива в России

Фото Сергей Булкин/news.ru

Сеть автозаправок, принадлежащих британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell, перестанет продавать топливо на территории России, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя компании. При этом клиентам из РФ всё ещё доступны кафе и магазины при АЗС. ООО «Шелл Нефть» владеет 411 АЗС, расположенными преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России.

На станциях, входящих в периметр сделки с ЛУКОЙЛом, полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу, — сказано в сообщении.

Ранее руководство компании ЛУКОЙЛ приняло решение о покупке дочерней организации Shell, владеющей сетью заправочных станций и предприятием по производству смазочных материалов в Тверской области.

Ранее сообщалось, что англо-нидерландская нефтегазовая группа Shell по результатам первого квартала 2022 года понесла расходы в размере $3,9 млрд из-за ухода с российского рынка. В феврале Shell заявила о выходе из общих с «Газпромом» и «Газпромнефтью» предприятий, а также из проекта «Северный поток — 2».