«Автоваз» с 29 апреля приостановит производство автомобилей

https://static.news.ru/photo/9b619a0a-8876-11ea-b31b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Яков Князев/ТАСС

«Автоваз» с 29 апреля приостанавливает производство автомобилей и планирует возобновить его 18 мая, заявил глава первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.

Отмечается, что из-за кризиса продажи компании находятся почти на нуле, а затраты составляют около двух миллиардов рублей еженедельно.

Предприятие рассчитывает увеличить спроси с помощью программ льготного кредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» на 2020 год, сказал Зайцев ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики РФ дополнила перечень системообразующих организаций ещё 274 компаниями. В настоящее время в списке находятся 519 предприятий, работающих в 25 отраслях промышленности.