АвтоВАЗ назвал сроки начала производства электромобилей Lada

Массовый выпуск электромобилей марки Lada начнётся в 2027-2028 годах. Об этом заявил президент АвтоВАЗа Николя Мор на Московском международном форуме автомобилестроения IMAF-2021, сообщает РИА Новости.

По его словам, планы в вопросе реализации ещё нужно обсудить с правительством, но, предварительно, «есть желание» уложиться в эти сроки.

Ранее сообщалось, что правительство России приняло концепцию, направленную на развитие в стране электромобилей и рассчитанную на ближайшие 10 лет. Об этом на оперативном совещании заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что документ касается практически всех категорий автомобилей от легковых машин и автобусов до тягачей. Ключевыми задачами в этой сфере должны стать стимулирование спроса на электромобили через льготное кредитование, разработка комплексных городских программ и инфраструктуры зарядных станций. Всё это приобретает особую значимость в условиях планируемого отказа некоторых государств от транспорта с двигателями внутреннего сгорания.