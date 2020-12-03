Автоперевозчиков обяжут заранее анонсировать изменение стоимости проезда

Автоперевозчиков обяжут заранее информировать граждан об изменении стоимости проезда, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства 3 декабря. По его словам, транспортные предприятия начнут сообщать о новых тарифах заблаговременно руководителям автовокзалов и местным властям.
Будет модернизирована система ведения реестра остановочных пунктов на межрегиональных направлениях, уточнены критерии проведения конкурсов на новые маршруты, определён порядок выдачи дубликатов свидетельств, — добавил политик, говоря об устранении лишних административных барьеров для перевозчиков.
Комментируя экономическую ситуацию в стране он отметил, что Россия смогла найти средства для осуществления антикризисных мер, несмотря на финансовый шок и вызовы, с которыми страна столкнулась в условиях пандемии COVID-19.
Политик также заявил, что временные правила доставки вакцины от COVID-19 в регионы РФ должны быть утверждены до 8 декабря,
Накануне стало известно, что предприятия торговли имеют право отказать в обслуживании на кассе покупателю без средств индивидуальной защиты в случае, если их обязательное ношение установлено региональными властями. Такое разъяснение Верховный суд РФ дал по обращению Смоленского центра права и социологии.
Истец поставил под вопрос методические рекомендации Минпромторга России, которые касались применения в субъектах страны практики обязательного использования средств индивидуальной защиты с соответствующими мерами воздействия на нарушителей режима.
Ранее, как писал NEWS.ru, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что каждый седьмой регион России вернул школьников с дистанционного обучения на очное. При этом, по его словам, некоторые регионы продлили каникулы или дистанционное обучение ввели на период после каникул.