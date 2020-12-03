Автоперевозчиков обяжут заранее анонсировать изменение стоимости проезда

https://static.news.ru/photo/ef55cb1e-3554-11eb-ad16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автоперевозчиков обяжут заранее информировать граждан об изменении стоимости проезда, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства 3 декабря. По его словам, транспортные предприятия начнут сообщать о новых тарифах заблаговременно руководителям автовокзалов и местным властям.

Будет модернизирована система ведения реестра остановочных пунктов на межрегиональных направлениях, уточнены критерии проведения конкурсов на новые маршруты, определён порядок выдачи дубликатов свидетельств, — добавил политик, говоря об устранении лишних административных барьеров для перевозчиков.

Комментируя экономическую ситуацию в стране он отметил, что Россия смогла найти средства для осуществления антикризисных мер, несмотря на финансовый шок и вызовы, с которыми страна столкнулась в условиях пандемии COVID-19.

Политик также заявил, что временные правила доставки вакцины от COVID-19 в регионы РФ должны быть утверждены до 8 декабря, пишет ТАСС. Соответствующее поручение глава кабмина отдал Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту. Мишустин отметил, что власти выполнили социальные обязательства в январе-сентябре 2020 года в полном объёме, а инвестиции в нацпроекты выросли.

Накануне стало известно, что предприятия торговли имеют право отказать в обслуживании на кассе покупателю без средств индивидуальной защиты в случае, если их обязательное ношение установлено региональными властями. Такое разъяснение Верховный суд РФ дал по обращению Смоленского центра права и социологии.

Истец поставил под вопрос методические рекомендации Минпромторга России, которые касались применения в субъектах страны практики обязательного использования средств индивидуальной защиты с соответствующими мерами воздействия на нарушителей режима.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что каждый седьмой регион России вернул школьников с дистанционного обучения на очное. При этом, по его словам, некоторые регионы продлили каникулы или дистанционное обучение ввели на период после каникул.