Авиакомпании «Россия» предоставят 1,58 млрд рублей субсидии

«Россия» получит 1,58 млрд рублей, сообщил источник, близкий к авиакомпании.
По его словам, сумма выделят из субсидии в 7,89 млрд рублей, согласованной Росавиацией для трёх авиакомпаний группы «Аэрофлот» для частичной компенсации расходов после уменьшения числа перевозок из-за пандемии коронавируса,
Ранее NEWS.ru писал, что первый замминистра транспорта — руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько распорядился выделить 7,89 миллиарда рублей группе «Аэрофлот». Деньги получит «Аэрофлот» и аффилированные с ним перевозчики «Россия» и «Аврора».
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