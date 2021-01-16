Авиабилеты подешевели в России

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Средняя стоимость билетов в прошлом году упала на 14%. Цены на некоторые направления упали на 40%.

Средний чек в одну сторону составил 6702 руб., что на 14% меньше, чем в прошлом году, говорится в сообщении сервиса «Туту.ру», которое приводит издание Nation News.

На 45% подешевели билеты Уфа — Анапа, поездка стоит шесть тысяч рублей. Упали цены на рейс Москва — Орск, билет в прошлом году стоил на этот рейс порядка пяти тысяч рублей. На 41% снизилась стоимость билетов на направления Москва — Курган и Нижний Новгород — Екатеринбург, цена билетов на эти рейсы составляла 3,8 и 4,9 тысячи рублей соответственно.

Подешевели билеты на рейсы Санкт-Петербург — Апатиты, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Курск, Воронеж. Упали цены на рейсы из Москвы в Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Красноярск, Санкт-Петербург, Новосибирск. Снизилась стоимость рейсов Челябинск — Анапа, Красноярск — Анапа, Уфа — Сочи, Самара — Анапа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в феврале и марте 2021 года цены на авиабилеты будут низкими. Однако с апреля они резко вырастут. Об этом в разговоре с журналистами сообщил эксперт в области авиации Олег Пантелеев.