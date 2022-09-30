Aurus ведет разработку дилерской сети в ОАЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский производитель авто премиум-класса компания Aurus ведет разработку дилерской сети в ОАЭ вместе с эмиратским акционером Tawazun, передает АБН. Как рассказал гендиректор Aurus Николай Ходосевич, в ОАЭ также будет запущена досборка автомобилей Aurus. Процесс может быть налажен в 2024–2025 годах.

У нас там достаточно плотно ведется работа с нашим акционером. У Aurus в акционерах есть компания Tawazun. Вместе с ними мы сейчас проводим встречи с дилерами, которые работают на их рынке в ОАЭ, Саудовской Аравии, и проводим с ними переговоры, чтобы они стали представителями Aurus, в том числе взяли бренд Aurus в свой портфель, — заявил Ходосевич.

В Москве ранее прошла презентация российского люксового внедорожника Aurus Komendant. Отмечалось, что новинка отечественной марки построена на той же Единой модульной платформе, что и другие модели. Komendant относится к сегменту полноразмерных SUV, автомобиль оснащен V-образным двигателем общей мощностью 598 лошадиных сил. Стартовая стоимость новинки — 33,7 миллиона рублей, а продажи стартуют в первом квартале 2023 года.

До этого автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что вывод автомобилей Aurus в свободный оборот на рынке — лишь отчетная акция. По его словам, машины не будут пользоваться спросом из-за проблем с сервисом.