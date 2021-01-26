Apple снова стал самым дорогим брендом мира

https://static.news.ru/photo/31991c5e-5fe6-11eb-a337-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bodo Marks/dpa

Бренд американской корпорации Apple снова стал самым дорогим в мире, обогнав компании Amazon и Google, следует из рейтинга консалтинговой компании Brand Finance.

Сейчас бренд IT-гиганта оценивается в $263,4 млрд. Он вернул лидерство, утраченное в 2017 году.

Apple обогнал Amazon и Google и снова получил титул наиболее дорогого бренда мира впервые с 2016 года. [Компания] Apple успешно провела стратегию диверсификации и набрала [за год] впечатляющие 87% стоимости бренда, которая достигла $263,4 млрд, — говорится на сайте авторов исследования.

Причиной роста стало расширение возможностей и появление подписок в сервисах Apple Podcasts, Apple Music, Apple TV и Apple Arcade.

На втором месте в рейтинге находится корпорация Amazon ($254,2 млрд), на третьем — Google($191,2 мдрд). Также в пятёрку лидеров попали Microsoft ($140,4 млрд) и Samsung Group ($102,6 млрд), а в десятку — Walmart, Facebook, ICBC, Verizon и WeChat. Среди российских брендов в рейтинге представлены «Сбер» (180-е место), «Газпром» (304-е место) и ЛУКОЙЛ (360-е место).

Накануне портал Gizmochina представил свой рейтинг лучших Android-смартфонов по итогам 2020 года. Мобильные телефоны рассматривались в различных категориях. С точки зрения продвинутости камеры составители рейтинга отдали предпочтение Huawei Mate 40 Pro+. Его отличительной особенностью названа оснащённость пятью камерами, позволяющая делать качественные фотографии при любом освещении. Xiaomi Mi 10 признан лучшим флагманом-«универсалом», удовлетворяющим большинству критериев выбора. Другая модель этой же фирмы Mi 10T Pro 5G признана флагманом с лучшим соотношением цены и качества, писал NEWS.ru.