https://static.news.ru/photo/651506ae-5215-11ea-8d99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Apple сообщила, что темпы возвращения в привычный график после китайского Нового года оказались ниже, чем предполагалось ранее. Виной тому стал коронавирус. В связи с этим компания сократит уровень поставок своих смартфонов.

В пресс-службе также сообщили, что работа на территории возобновляется, но медленнее, чем ожидалось.

В итоге мы ввиду двух главных факторов не ждём, что нам удастся выполнить прогноз по прибыли за квартал, заканчивающийся в марте, — отметили в компании.

Как ранее писал NEWS.ru, участники рынка и эксперты считают, что закрытие производств в Китае будет приводить к подорожанию гаджетов на 1,5–3% еженедельно.