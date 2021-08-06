Аналитики заявили о росте ипотечной ставки до 9%

Средняя ставка по ипотеке в России может увеличиться до 9% к концу 2021 года в случае роста ключевой ставки Банка России. Об этом заявили аналитики экосистемы недвижимости «Метр квадратный», которых цитирует ТАСС.

По мнению аналитиков, до конца года ключевая ставка может вырасти до 7%, что повлечёт за собой и рост средней ставки по ипотеке. Ситуацию усугубит ужесточение требований по ипотеке с низким первоначальным взносом, особенно на первичном рынке.

С закрытием льготной программы предоставления ипотечных кредитов количество таких сделок в июле сократилось почти на 30% по сравнению с предыдущим месяцем. Банки уже готовятся повышать ставки по жилищным кредитам, и при дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики ЦБ они могут вырасти до 9% к концу года, вернувшись к допандемийным значениям.

По нашей оценке, новые условия будут сформированы на рынке в ближайшее время, а значит, прямо сейчас ещё есть шанс взять ипотеку максимально выгодно, — добавил генеральный директор компании «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

Ранее Центробанк назвал регионы, где в июне была отмечена самая низкая стоимость ипотечного кредита. Самая дешёвая ипотека зафиксирована в Магаданской области, где средняя стоимость кредита составила 5,79% годовых, в Сахалинской области (6,05%) и Якутии (6,19%). В пятёрку самых доступных регионов также входят Приморский край (6,2%) и Бурятия (6,41%). Самая дорогая ипотека была зафиксирована в Ингушетии (8,55%) и Чечне (8,28%).