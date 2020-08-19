Аналитики зафиксировали резкое подорожание маленьких квартир в РФ

https://static.news.ru/photo/03bf942a-e232-11ea-85eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России с начала 2020 года однокомнатные квартиры до 32 кв. м и студии подорожали в среднем на 13,2%.

Об этом сообщили аналитики портала «Мир квартир», проанализировавшие стоимость вторичного жилья в 70 российских городах. Наибольший рост зафиксирован в Рязани, где подобные квартиры подорожали на 29%. Немногим меньший прирост зафиксирован в Ставрополе — 28,7%, Саратове — 28,1%, Новокузнецке — 27,7% и Ульяновске — 27,1%.

Наименьший прирост аналитики отметили в Набережных Челнах, Сургуте, Екатеринбурге, Москве, Уфе, Владивостоке, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. При этом самые высокие цены на студии и однушки до 32 кв. м в Москве (в среднем 6,7 млн руб.), Санкт-Петербурге (3,8 млн), Сочи (3,5 млн), Владивостоке (3,4 млн) и Севастополе (почти 4 млн). Дешевле всего такие квартиры обойдутся в Магнитогорске (1,2 млн), а также в Нижнем Тагиле (1,3 млн), Кургане (1,3 млн), Владикавказе (1,4 млн) и Астрахани (1,4 млн), передаёт РБК.

По мнению аналитиков, главным драйвером роста цен в период с апреля 2020 года стала льготная ипотека, которая стимулирует россиян покупать квартиры. При этом наиболее часто покупатели предпочитают небольшие квартиры ввиду их дешевизны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в июле 2020 года аналитики рейтинговых агентств прогнозировали повышение спроса на квартиры в новостройках в связи со снижением ипотечных ставок приведёт к подорожанию недвижимости на первичном рынке на 10% и более.