Аналитики высчитали, как вырастут цены в РФ в августе

Темпы роста цен в России по итогам августа составят в годовом выражении 6,4%. Об этом заявили аналитики, опрошенные РИА Новости.

Агентство отмечает , что сезонное снижение стоимости овощей и фруктов в РФ, а также тренд на уменьшение цен на товарно-сырьевых рынках в мире помогут замедлить инфляцию в августе. Однако свою роль сыграют растущие цены на непродовольственные товары и бензин, а также действующие ограничения на международный туризм.

Старший экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков считает, что основными факторами пониженной инфляции станут сезонное продолжение падения цен на продовольствие и услуги в сфере туризма.

Также ожидается, что за снижением остроты роста цен в этих сегментах уже в августе начнётся нормализация ценовой конъюнктуры в проблемных сегментах непродовольственных товаров, — добавил он.

С утверждением, что нормализуется ценовая конъюнктура в непродовольственном сегменте, не огласилась главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Она считает, что повышенная инфляция в данном секторе сохранится.

Ранее стало известно, что развивающиеся страны, в список которых включили и Россию, могут понести необратимый экономический ущерб из-за пандемии коронавируса. Так считают в инвестиционной компании BlackRock. Отмечается, что более медленная реализация программ вакцинации может сдерживать восстановление экономики. В BlackRock добавили, что на инфляцию может оказывать действие и сдержанность в бюджетных расходах.