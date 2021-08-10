Экономике России предсказали возможный необратимый ущерб

Развивающиеся страны, в список которых включили и Россию, могут понести необратимый экономический ущерб из-за пандемии коронавируса, считают в инвестиционной компании BlackRock.

Отмечается, что более медленная реализация программ вакцинации может сдерживать восстановление экономики. В перечне государств помимо России присутствуют Китай, Индия, Бразилия, Польша, Саудовская Аравия, Мексика, Турция и Египет.

Мы также видим меньше возможностей для изменений в регуляции. Многие центральные банки стран с развивающимся рынком значительно смягчили политику в 2020 году, но некоторые уже начали ужесточение на фоне неослабевающего роста инфляции, — отметили в BlackRock.

Там добавили, что на инфляцию может оказывать действие и сдержанность в бюджетных расходах.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития (МЭР) отметило замедление восстановительного роста ВВП России. В ведомстве ждут обнародования данных за июль 2021 года для уточнения оценки.

Глава МЭР Максим Решетников заявил также, что в новом макропрогнозе до 2024 года оценка инфляции на 2020 год может быть повышена до более 5%. По его словам, на данный момент экономика восстановилась до уровня IV квартала 2019 года.