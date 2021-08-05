Рост ВВП России замедлился

Минэкономразвития (МЭР) отметило замедление восстановительного роста ВВП России. В ведомстве ждут обнародования данных за июль 2021 года для уточнения оценки. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МЭР Максим Решетников заявил также, что в новом макропрогнозе до 2024 года оценка инфляции на 2020 год может быть повышена до более 5%. По его словам, на данный момент экономика восстановилась до уровня IV квартала 2019 года.

Мы понимаем, что у нас добыча ещё не восстановилась по ОПЕК+, авиационные перевозки у нас пока не такие активные. Видим по общепиту и по сфере услуг — тоже не всё восстановилось, — сказал Решетников.

Он отметил, что потенциал есть, но пока рост замедляется. По мнению Решетникова, ужесточение денежно-кредитной политики увеличивает риски для экономического роста России.

Ранее сообщалось, что в ближайшие четыре-пять лет мировую экономику ожидает глобальный финансовый кризис, по своему размаху сопоставимый с событиями 2008 года. Однако Россия выйдет из него с гораздо меньшими потерями, чем большинство стран, сообщила NEWS.ru сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова.

По её мнению, Россия за последнее десятилетие накопила достаточно денежных средств для создания так называемой экономической подушки безопасности. К тому же цены на нефть пока остаются на приемлемом для национальной экономики уровне.