Аналитики спрогнозировали три сценария корректировки рынка нефти

https://static.news.ru/photo/6d31c630-a001-11ea-a65a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ Global Look Press

Специалисты Независимого аналитического агентства «Наанс-Медиа» спрогнозировали три сценария развития событий на биржевом рынке нефти: оптимистичный, благоприятный и пессимистичный.

Об этом со ссылкой на агентство сообщает oilcapital.ru .

Первый, оптимистичный, предполагает, что стоимость нефти марки Brent преодолеет сопротивление на отметке в $36 за баррель. Повлиять на это, по мнению аналитиков, может появление новой информации о снятии ограничений в связи с коронавирусом, ослабление напряжённости между США и Китаем и новые итоги переговоров стран ОПЕК+.

Согласно благоприятному прогнозу, ожидания допускают временное закрепление котировок Brent в диапазоне $34–36 за баррель с последующим ослаблением. Это может произойти благодаря публикации макроэкономической статистики от ведущих стран, росту напряжённости между США и КНР, появлению новых вспышек коронавируса.

Вероятность данного сценария оценивается как «выше среднего».

И, наконец, пессимистичный прогноз предполагает, что нефть Brent выйдет в диапазон $32–34 за баррель и будет двигаться в сторону $30 за баррель.

На это также могут повлиять конфликт США и Китая, пессимистичные данные из отчёта Минэнерго США по запасам нефти в стране, сведения о том, что восстановление мировой экономики после пандемии может занять гораздо больше времени.

Как ранее писал NEWS.ru, цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 27 мая, из-за напряжённости между США и Китаем и в связи с опасениями по поводу восстановления спроса.