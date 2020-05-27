Стоимость нефти начала падение из-за напряжённости между США и КНР

https://static.news.ru/photo/b256e6bc-835c-11ea-9a3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 27 мая, из-за напряжённости между США и Китаем и в связи с опасениями по поводу восстановления спроса.

Так, по состоянию на 8:15 мск стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне составляла $36,01 за баррель — на 0,44% ниже цены закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на торгах биржи NYMEX подешевели до $34,16 за баррель — на 0,55%.

Первоначально причиной обвала цен на нефть стало резкое падение спроса в связи с COVID-19, и для устойчивого восстановления цен в конечном итоге необходимо, чтобы спрос вернулся на прежний уровень, — сказал старший аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Также новости об открытии мировых экономик отодвигаются на фоне напряжённости между США и Китаем.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп пообещал объявить о мерах, которые Соединённые Штаты собираются принять в адрес Китая после действий властей КНР в отношении Гонконга.

По данным издания Bloomberg, речь идёт о санкциях в отношении некоторых китайских чиновников и компаний, в частности, заморозке их активов в США.